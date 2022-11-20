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Стул Iron, серый/ золото

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Стул Iron, розовый/ золото
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Стул Iron, розовый/ золото

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес7.4 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.11 м3

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