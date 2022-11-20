Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина540 мм
- Глубина590 мм
- Вес7.4 кг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Олимпия полубарный, Candy Cream
Стул Freames красный
Стул William ромб бархат коричневый
Стул William с подлокотниками ромб, бархат серый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло