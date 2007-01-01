Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина415 мм
- Высота845 мм
- Вес21 кг
- МатериалМДФ, шпон
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
Консоль Авалон 122*41 серый мрамор сталь, темный хром
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые
Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка белый
Стол-консоль Kingsman 3, металл, ЛДСП, МДФ, белый
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые
Пуф-столик с ящиком Хюгге S рогожка белый
Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.