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Стол-консоль Alas, белый глянцевый - фото 1Стол-консоль Alas, белый глянцевый - фото 2Стол-консоль Alas, белый глянцевый - фото 3

Стол-консоль Alas, белый глянцевый

Артикул: CH-076-926
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол-консоль Атлас Материал: МДФ, нержавеющая сталь Цвет: белый глянцевый, глянцевое золото Размер: 120x60x78 см 1шт/2корбки Размер упаковки: 118x65x20; 81x29x64 см Вес нетто: 36,40кг Вес брутто: 40,60кг Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки40.04 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Стол-консоль Alas, белый глянцевый
Стол-консоль Alas, белый глянцевый
97 890
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