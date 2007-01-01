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Стол-консоль Arcane, белый, золото - фото 1Стол-консоль Arcane, белый, золото - фото 2
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Стол-консоль Arcane, белый, золото

Артикул: CH-076-606
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол-консоль Armada — элегантность с характером Armada — название, вдохновлённое силой и слаженностью флотилии. Как истинная армада, этот стол-консоль сочетает в себе мощную функциональность и сдержанную красоту. Глянцевая столешница из экологичного МДФ отражает свет и придаёт интерьеру ощущение простора, а металлическое основание в оттенке благородного золота добавляет выразительности и утончённости. Компактная форма, встроенные ящики и продуманная эргономика делают Armada идеальным выбором для тех, кто ценит порядок, стиль и практичность в одном предмете. Размер: 120x60x78 см 1шт/2корбки Размер упаковки: 130x71x23,5; 67x65x12,5 см Вес нетто: 37кг Вес брутто: 39кг Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Вес37 кг

Параметры упаковки

  • Вес упаковки40.70 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Стол-консоль Arcane, белый, золото
Стол-консоль Arcane, белый, золото
55 490
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