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Стол-консоль Ross, белый, золото - фото 1Стол-консоль Ross, белый, золото - фото 2

Стол-консоль Ross, белый, золото

Артикул: CH-076-920
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Этот стол-консоль обладает лаконичным дизайном, поэтому идеально впишется в интерьер любого помещения, офиса, салона красоты или комнаты дома: поставьте стол в детскую, чтобы получился замечательный рабочий-письменный стол для школьника, в кабинет, чтобы использовать его как компьютерный столик. Вы можете поставить на стол зеркало - и вот готов отличный туалетный столик в спальню. Стол имеет удобный ящик с полезным размером 61х32х5 см, в котором можно хранить документы, канцелярию, гаджеты или другие разные мелочи. Столешница – глянцевое МДФ, что экологично и безопасно для здоровья. Крестообразные ножки – нержавеющая сталь с цветом глянцевого золота, покрытые гальваническим методом, что обеспечивает высокое качество и длительную эксплуатацию. Размер: 120x55x76 см 1шт/2корбки Размер упаковки: 127x61x16; 69x56x16 см Вес нетто: 28кг Вес брутто: 30кг Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота760 мм
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Вес упаковки30.80 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Стол-консоль Ross, белый, золото
Стол-консоль Ross, белый, золото
49 290
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