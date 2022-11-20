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Стол деревянный Иматра черный мрамор, камень - фото 1Стол деревянный Иматра черный мрамор, камень - фото 2Стол деревянный Иматра черный мрамор, камень - фото 3Стол деревянный Иматра черный мрамор, камень - фото 4Стол деревянный Иматра черный мрамор, камень - фото 5

Стол деревянный Иматра черный мрамор, камень

Артикул: CH-035-588
37 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Вес68 кг
  • Объем0.3 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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