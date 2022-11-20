Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина800 мм
- Высота760 мм
- Вес68 кг
- Объем0.3 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест4
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый
Стол Petal D110
Стол Cremona 140, белый мрамор глянцевый, керамика/ черный каркас
Стол Trento 120, белый мрамор глянцевый, керамика/ белый каркас
Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный
Стол Brick M 140, бетон Портленд/ белый
Стол Brick M 140, дуб Трюфель/ белый
Стол Brick M 140, Оникс/ черный
Стол Sirius бетон/ белый
Стол раздвижной Wenus, дуб натуральный + черный, шпон
Стол Теон 120 лиственница / пластина белая / белый
Стол Фернан орех кантри / белый
Стол Кловис кианит / белый
Стол деревянный Авилла орех темный
Стол деревянный Красидиано орех темный
Стол стеклянный Бугун мрамор серый / черный
Стол обеденный Толедо D80 мрамор
Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный
Стол обеденный Ballet 120*75 серый