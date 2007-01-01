Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Дели металл красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Дели металл красный
12 оценок
8 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Дели металл красный - фото 1Стул Дели металл красный - фото 2Стул Дели металл красный - фото 3Стул Дели металл красный - фото 4Стул Дели металл красный - фото 5Стул Дели металл красный - фото 6Стул Дели металл красный - фото 7

Стул Дели металл красный

Артикул: CH-080-464
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина605 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья486 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Металлический стул Дели представляет собой уникальное сочетание элегантного дизайна, удобства и прочности. Идеально подходит для создания зоны отдыха в доме, на террасе, в саду, офисе или кафе.
Концепция дизайна стула основана на принципах воздушности и легкости, что позволяет визуально увеличить пространство в помещении. Оригинальная форма стула достигается благодаря выразительным линиям, которые формируют единую конструкцию. Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Надежная конструкция, долговечность, устойчивость к загрязнениям. Конструкция позволяет стопировать стулья, что делает их хранение и перевозку очень простой. Максимальная нагрузка 120кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья486 мм
  • Глубина сиденья447 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Вес упаковки23 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики970
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Herman, зеленый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, зеленый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул Herman, зеленый велюр/ черный каркас

94
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой

33
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Bride пластик черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49043
7 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Bride пластик черный

26
В наличии 31 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый

32
Настоящее фото товара Стул Comfri, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Comfri, серый

73
Фотография товара Стул Leo, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Leo, темно-серый

97
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Аврора, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврора, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стул Аврора, серо-коричневый

59
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Фоджа, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Фоджа, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Фоджа, желтый

34
Настоящее фото товара Стул Элин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, серый

9
Распродажа
Фотография товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69021
10 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Шадди орех/темно-коричневый нубук

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Opera 180х90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Opera 180х90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 990
Оптовая цена

Стол обеденный Opera 180х90 белый

26
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
от157 890
Оптовая цена

Стол Цезарь

36
Фотография товара Стол Миссандея графит / белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Миссандея графит / белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
86 890
Оптовая цена

Стол Миссандея графит / белый мрамор

34
В наличии 1 шт.
Фотография товара Cтол АРЛЬ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол АРЛЬ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Cтол АРЛЬ, 1000x1000

40
Хит
Фотография товара Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89016
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Орех/Слоновая кость

12
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Стол RIVOLI 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол RIVOLI 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE, произведённого компанией ChiedoCover
76 2906
80 990 ₽

Стол RIVOLI 140 MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC / TAUPE

10
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол обеденный Тезер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Тезер, произведённого компанией ChiedoCover
от68 590
Оптовая цена

Стол обеденный Тезер

191
Распродажа
Фотография товара Стол Veneto D110 стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Veneto D110 стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29069
23 190 ₽Оптовая цена

Стол Veneto D110 стекло

37
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190

Стол Конунг раздвижной, лдсп Дуб галифанс

44
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC/ TAUPE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC/ TAUPE, произведённого компанией ChiedoCover
от57 09044
101 390 ₽Оптовая цена

Стол BALDE MATT LATTE STONE SOLID CERAMIC/ TAUPE

10
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt пэчворк

26
В наличии 120 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Munster от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Munster, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул Munster

7
Распродажа
Фотография товара Стул Prism, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prism, светло-серый , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Prism, светло-серый

9
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Prism, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prism, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Prism, капучино

13
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Studio, велюр, металл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул мягкий Studio, велюр, металл, розовый

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, белый, карамель, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, белый, карамель

5
Фотография товара Стул Миранда, Слоновая кость/Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранда, Слоновая кость/Серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Миранда, Слоновая кость/Серый

6
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул без подлокотников Flow, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул без подлокотников Flow, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Стул без подлокотников Flow, темно- серый

7
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09024
11 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА ПРУТКЕ), коричневый

10
New
Фотография товара Стул SEATTLE 505-7 Капучино, без "пальчиковый"/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SEATTLE 505-7 Капучино, без "пальчиковый"/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул SEATTLE 505-7 Капучино, без "пальчиковый"/ черный каркас

5

Товар в корзине

Стул Дели металл красный
Стул Дели металл красный
8 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол обеденный Opera 180х90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Opera 180х90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 990
Оптовая цена

Стол обеденный Opera 180х90 белый

26
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол Цезарь, произведённого компанией ChiedoCover
от157 890
Оптовая цена

Стол Цезарь

36
Фотография товара Стол Миссандея графит / белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Миссандея графит / белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
86 890
Оптовая цена

Стол Миссандея графит / белый мрамор

34
В наличии 1 шт.
Фотография товара Cтол АРЛЬ, 1000x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол АРЛЬ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Cтол АРЛЬ, 1000x1000

40

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности