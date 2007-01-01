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Настоящее фото товара Кресло Kent TM Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Kent TM Экокожа Коричневый
15 оценок
13 370
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Kent TM Экокожа Коричневый

Артикул: CH-052-515
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1080/1150 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1080/1150 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес15.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасхромированная сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Вес упаковки17.20 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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