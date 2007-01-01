Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина700 мм
- Высота1080/1150 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес15.5 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
- Каркасхромированная сталь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Вес упаковки17.20 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет