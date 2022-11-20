Характеристики товара
Описание
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Производство: Россия
Материал: Многослойная березовая фанера, хвойный брус, ЛДСП, хром
|Размеры(ДхВхШ)
|Кат.1
|Кат.2
|Кат.3
|Кат.4
|Кат.5
|Кресло
|90х80х74
|14590
|15190
|15990
|16690
|17390
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Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
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