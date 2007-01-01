Описание
Кресло Багет — современная эстетика и максимальный комфорт. Кресло Багет сочетает лаконичный дизайн и мягкие формы, создавая ощущение уюта и визуальной гармонии. Благородный горчичный оттенок добавляет интерьеру глубину и тепло, легко сочетаясь с натуральными и современными материалами.
Обивка выполнена из рогожки — прочного мебельного материала с выразительной текстурой. Ткань отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к растяжению и повседневным нагрузкам. Рогожка хорошо сохраняет форму и цвет, не выцветает со временем и проста в уходе, что делает кресло практичным выбором для ежедневного использования.
Металлический каркас обеспечивает креслу устойчивость и длительный срок службы. Надежная конструкция выдерживает нагрузку до 200 кг, сохраняя комфорт и стабильность даже при ежедневном использовании. Кресло оснащено вращающимся основанием, которое позволяет легко менять направление посадки без необходимости перемещать само кресло. Это делает модель особенно удобной для общения, отдыха и работы.
Кресло Багет идеально подойдет для дома, гостиной, зоны отдыха или современного ресторана. Оно гармонично сочетает комфорт, надежность и актуальный дизайн, создавая уютную атмосферу в любом пространстве.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина745 мм
- Глубина800 мм
- Высота785 мм
- Ширина сиденья745 мм
- Глубина сиденья570 мм
- Высота спинки310 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Вес19.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаповоротное основание
- Допустимая нагрузка200
- Материал ножекметалл
- Цветоранжевый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Вес упаковки21.4 кг
- Объём упаковки0.39 м3
- Изделия стопируютсяНет