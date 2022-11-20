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Стул Канан, серый

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Характеристики товара

Описание

Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН! Классический вид сидению придает стеганое сиденье и спинка. Благодаря натуральному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить естественности! Сидение изысканно смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Оригинальная конусообразная форма опор, смотрится гармонично с мягкими сидениями и основанием для стола в аналогичном стиле черный муар. Сиденье обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу эргономичную посадку.

ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. В основе сидений лежит фанера со специальными отверстиями для крепления опор. Опоры выполнены из металлической трубы диаметром 25 мм. Окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 260 кг.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес6,44 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветсерый, черный

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