Характеристики товара
Описание
Готовый стул с таким сидением впишется в мягкий, спокойный, уютный и тихий интерьер ресторана, кафе, или же хорошо будет смотреться возле обеденного стола в гостиной. А прочный и стильный каркас идеально впишется в Ваш интерьер. Дело за Вашей фантазией и вдохновением!
СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН! Классический вид сидению придает стеганое сиденье и спинка. Благодаря натуральному цвету микровелюра – готовое кресло способно преобразить обстановку и добавить естественности! Сидение изысканно смотрится при любом варианте освещения: и естественном, и искусственном.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА. Оригинальная конусообразная форма опор, смотрится гармонично с мягкими сидениями и основанием для стола в аналогичном стиле черный муар. Сиденье обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Обращаем внимание на детали, мягкое сидение, отведенная назад спинка с подлокотниками, отвечают за вашу эргономичную посадку.
ОБИВКА выполнена из микровелюра, в качестве мягкого наполнителя используется поролон.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. В основе сидений лежит фанера со специальными отверстиями для крепления опор. Опоры выполнены из металлической трубы диаметром 25 мм. Окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 260 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина610 мм
- Высота850 мм
- Вес6,44 кг
- Материалметалл, микровелюр
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет