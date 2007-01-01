Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Barcelona, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Barcelona, темно-серый
5 оценок
88 09011
97 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Barcelona, темно-серый - фото 1Кресло Barcelona, темно-серый - фото 2Кресло Barcelona, темно-серый - фото 3
Распродажа

Кресло Barcelona, темно-серый

Артикул: CH-083-214
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1170 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Barcelona — группа мягкой мебели с концепцией адаптивной трансформации. Лицевые и изнаночные стороны подушек спинки, сиденья, подлокотников могут иметь разные цвета, что позволяет менять образ дивана, кресла за считанные минуты. Четко очерченный каркас и «крылатые» детали определяют индивидуальность коллекции и выражают непринужденный комфорт. Подушки с буфами вызывают ассоциацию с парящими в небе облачками. Модели диванов, кроватей, кресел, пуфов словно «висят» в воздухе благодаря такой многослойности и едва заметным ножкам. Смотрятся необычно и легко.Мебельные каркасы состоят из хвойных брусков, влагостойкой березовой фанеры марки ФК. Использование этих материалов обеспечивает изделиям экологичность, надёжность и долговечность. За необычайную мягкость отвечают специальные слои пенополиуретана Memory Foam: материал легко принимает форму тела, повторяя его контуры и изгибы, создает ощущение невесомости, мгновенно восстанавливает первоначальный вид. Металлические опоры мебели обеспечивают устойчивость, окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками, что предохраняет напольное покрытие от царапин. Barcelona — мебель, в которой есть место эмоциям и релаксу, она подстроится под ваше настроение и пространство, поддержит в нем приятное чувство тактильного уюта.Роскошное кресло Barselona пополняет одноименную коллекцию!Каркас изделия изготовлен из деревянных брусков хвойных пород, соединенных с помощью мебельных скоб и клея. Также в составе березовая фанера марки ФК (класс эмиссии формальдегида фанеры - Е1), прокладочный картон и плиты МДФ.Упругость и эластичность достигается при помощи сочетания нескольких материалов: на каркасе основания установлены резинотканевые эластичные ремни, поверх них находится слой из спанбонда, пенополиуретана и синтепона.Подлокотники надежно фиксируют форму изделия. Они выполнены из плиты МДФ 25мм. с настилом из пенополиуретана и синтепона.Лицевой чехол каркаса несъемный, крепится к каркасу при помощи мебельных скоб. Очень комфортные и мягкие подушки спинки и подлокотников наполнены холлофайбером (внешние слои) и синтепухум (в техническом чехле из спанбонда).А чехлы подушек – съемные, это обеспечивает удобную чистку. Подушки сиденья состоят из 2-х видов пенополиуретана ( стандартный и высокоэластичный) и холлофайбера (внешние слои).Устойчивые металлические опоры окрашены черной матовой эмалью и снабжены пластиковыми подпятниками.Коллекция Barselona - кресло и диван – способна вас удивить, благодаря двухсторонним подушкам. Все они легко снимаются и переворачиваются. Экспериментируйте!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1170 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья760 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьярогожка, экокожа
  • Материал каркасамассив дерева, МДФ
  • Материал ножекметалл
  • Цветчерный, темно-серый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло для отдыха Halmar Belton, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Halmar Belton, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
59 390
Оптовая цена

Кресло для отдыха Halmar Belton, зеленый

47
Фотография товара Кресло Virginia, темно-серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Virginia, темно-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
23 090
Оптовая цена

Кресло Virginia, темно-серый, ткань

36
В наличии 51 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
23 590
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый

9
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Черный

6
В наличии 107 шт.
Фотография товара Кресло Ракушка, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ракушка, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от39 390
Оптовая цена

Кресло Ракушка, бордовое

9
Фотография товара Кресло Ermes от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ermes, произведённого компанией ChiedoCover
от80 190
Оптовая цена

Кресло Ermes

14
Распродажа
Фотография товара Полукресло Шарри, велюр velutto 08 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, велюр velutto 08, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, велюр velutto 08

14
Фотография товара Кресло College H-966L-2/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-2/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Кресло College H-966L-2/Beige

8
В наличии 25 шт.
Фотография товара Кресло конференц Pino black CF черный пластик, черная ткань, черная сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Pino black CF черный пластик, черная ткань, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Кресло конференц Pino black CF черный пластик, черная ткань, черная сетка

13
В наличии 13 шт.
Фотография товара Кресло конференц Бит CF черный пластик, черная сетка, черная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Бит CF черный пластик, черная сетка, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло конференц Бит CF черный пластик, черная сетка, черная ткань

8
В наличии 283 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул барный Тиесто белый

74
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул барный Nico Ткань Терракотовый

13
В наличии 7 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стул Париж, Buckle latte, ножки металл Ral 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж, Buckle latte, ножки металл Ral 9005, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Париж, Buckle latte, ножки металл Ral 9005

7
Хит
Фотография товара Стул Ruby от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39019
6 590 ₽

Стул Ruby

52
Фотография товара Стул Nura, орех натуральный, обивка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Nura, орех натуральный, обивка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Стул Nura, орех натуральный, обивка бежевая

10
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Sky, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sky, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Sky, коричневый

8
В наличии 88 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra wheel, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Terra wheel, зеленый

9
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19019
9 990 ₽

Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки

50
Фотография товара Стул Fly, желтый велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fly, желтый велюр, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290

Стул Fly, желтый велюр, ножки бук

69
Фотография товара Стул Halmar Dallas, бежевый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Dallas, бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Стул Halmar Dallas, бежевый/ черный

81

Другие товары из раздела мягкие кресла

Настоящее фото товара Детский пуф Годри Прямоугольник, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Детский пуф Годри Прямоугольник

33
Фотография товара Кресло Brida светло-серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Brida светло-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена

Кресло Brida светло-серое

46
Фотография товара Кресло Halmar Avatar, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Halmar Avatar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от54 790
Оптовая цена

Кресло Halmar Avatar, серый

33
Фотография товара Кресло Амстер орех, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер орех, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер орех, серое

50
Фотография товара Кресло Верди, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Верди, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена

Кресло Верди, синее

10
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, салатовый

5
Фотография товара Кресло College BX-3813/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3813/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3813/Red

9
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Eclipse от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eclipse, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390

Кресло Eclipse

5
Фотография товара Кресло Gem от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Gem, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Кресло Gem

13
New
Фотография товара Кресло Forli, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Forli, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
89 09011
98 990 ₽

Кресло Forli, зеленый

13

Товар в корзине

Кресло Barcelona, темно-серый
Кресло Barcelona, темно-серый
88 090
97 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул барный Тиесто белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул барный Тиесто белый

74
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Nico Ткань Терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул барный Nico Ткань Терракотовый

13
В наличии 7 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стул Париж, Buckle latte, ножки металл Ral 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж, Buckle latte, ножки металл Ral 9005, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Париж, Buckle latte, ножки металл Ral 9005

7
Хит
Фотография товара Стул Ruby от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39019
6 590 ₽

Стул Ruby

52

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности