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Кресло Charm, металлические опоры

Артикул: CH-074-619
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина845 мм
  • Высота1100 мм
  • Высота до сиденья460 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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