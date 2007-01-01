Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина845 мм
- Высота1100 мм
- Высота до сиденья460 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый
Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/белый, ткань
Комплект Alex, кресло и оттоманка, пудровый
Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, замша, металл, черный, темно-серый