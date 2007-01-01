Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный
9 оценок
21 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный - фото 1Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный - фото 2Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный - фото 3Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный - фото 4Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный - фото 5

Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный

Артикул: CH-080-093
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина705 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1220/1280 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Стаффорд бежевый
Фотография товара Стул Стаффорд бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Биг черный
Фотография товара Стул Биг черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Широкое кресло с увеличенным мягким подголовником обеспечивает отличную поддержку спины и шеи. Изящные пластиковые подлокотники со вставками "под хром" и мягкими накладками гармонично сочетаются с хромированной крестовиной, придавая креслу элегантность. Механизм кресла позволяет регулировать высоту сиденья, отклонять спинку на 165 градусов и фиксировать наклон в любом положении. В наличии два изысканных цвета — кофейный и классический черный, которые подойдут под любой интерьер кабинета руководителя.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина705 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1220/1280 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470/530 мм
  • Высота спинки765 мм
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Материал каркасапластик, хром
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки920 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки24.80 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Drift Full LB M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Кресло Drift Full LB M, экокожа черная

44
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Tomar кремовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Tomar кремовое, произведённого компанией ChiedoCover
от18 39012
20 790 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Tomar кремовое

49
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло офисное Атон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Атон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Кресло офисное Атон

8
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Розовый

15
В наличии 54 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-935 MXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-935 MXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-935 MXH Black

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Ультра, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Кресло Ультра

5
Настоящее фото товара Кресло Боб, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Кресло Боб

8
Фотография товара Кресло Cuddles, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cuddles, серый, произведённого компанией ChiedoCover
47 390
Оптовая цена

Кресло Cuddles, серый

5
Фотография товара Кресло Scott, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Scott, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Кресло Scott, хром

10
New
Фотография товара Кресло Rio, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rio, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 690

Кресло Rio, серый

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

42
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89023
15 390 ₽

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Стул Fix Chrome черный экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Chrome черный экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Fix Chrome черный экокожа

143
В наличии 299 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Компьютерный стол Epic glow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic glow, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Epic glow

32
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Кресло компьютерное Forsage TM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Forsage TM, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Кресло компьютерное Forsage TM

30
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Компьютерное кресло Herd dark grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Herd dark grey, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Компьютерное кресло Herd dark grey

37
Настоящее фото товара Кресло Сатурн, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Кресло Сатурн

7
Настоящее фото товара Кресло Вальтер СП, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Кресло Вальтер СП

6
Настоящее фото товара Кресло Робин, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Кресло Робин

13
Фотография товара Кресло Smith Н/П, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smith Н/П, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Кресло Smith Н/П, черный

8
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром лайт фиолетовый

15
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи белый/розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи белый/розовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи белый/розовый

12
Фотография товара Стул Пичч чёрный / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / бежевый

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Пичч чёрный / оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / оранжевый

15
Фотография товара Кресло Reelo, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Reelo, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 690

Кресло Reelo, черный, серый

15

Товар в корзине

Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный
Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный
21 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC

42
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89023
15 390 ₽

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности