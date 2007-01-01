Характеристики товара
Описание
Широкое кресло с увеличенным мягким подголовником обеспечивает отличную поддержку спины и шеи. Изящные пластиковые подлокотники со вставками "под хром" и мягкими накладками гармонично сочетаются с хромированной крестовиной, придавая креслу элегантность. Механизм кресла позволяет регулировать высоту сиденья, отклонять спинку на 165 градусов и фиксировать наклон в любом положении. В наличии два изысканных цвета — кофейный и классический черный, которые подойдут под любой интерьер кабинета руководителя.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина705 мм
- Глубина690 мм
- Высота1220/1280 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья470/530 мм
- Высота спинки765 мм
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Материал каркасапластик, хром
- Цветсветло-коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки920 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки24.80 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Изделия стопируютсяНет