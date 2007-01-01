Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, черный
11 оценок
21 090
Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, черный - фото 1Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, черный - фото 2Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, черный - фото 3Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, черный - фото 4Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, черный - фото 5
NEW

Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, черный

Артикул: CH-080-092
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина705 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1220/1280 мм
  • Ширина сиденья530 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Широкое кресло с увеличенным мягким подголовником обеспечивает отличную поддержку спины и шеи. Изящные пластиковые подлокотники со вставками "под хром" и мягкими накладками гармонично сочетаются с хромированной крестовиной, придавая креслу элегантность. Механизм кресла позволяет регулировать высоту сиденья, отклонять спинку на 165 градусов и фиксировать наклон в любом положении. В наличии два изысканных цвета — кофейный и классический черный, которые подойдут под любой интерьер кабинета руководителя.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина705 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1220/1280 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470/530 мм
  • Высота спинки765 мм
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Материал каркасапластик, хром
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки920 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки24.80 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

