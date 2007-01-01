Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Wyvern черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs Wyvern черно-красный
12 оценок
7 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло спортивное TopChairs Wyvern черно-красный - фото 1Кресло спортивное TopChairs Wyvern черно-красный - фото 2Кресло спортивное TopChairs Wyvern черно-красный - фото 3Кресло спортивное TopChairs Wyvern черно-красный - фото 4

Кресло спортивное TopChairs Wyvern черно-красный

Артикул: CH-080-634
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло спортивное TopChairs Wyvern — комфорт и стиль в каждой детали.

Кресло TopChairs Wyvern сочетает стильный дизайн и функциональность, идеально подходя для геймеров и тех, кто долго сидит за компьютером. Обивка выполнена из мягкой и прочной экокожи, устойчива к износу и проста в уходе. Черно-красная расцветка добавляет креслу выразительности и отлично впишется в современный интерьер. Дизайн кресла создан с учетом анатомии тела. Удобная спинка и сиденье обеспечивают правильную поддержку позвоночника, а подлокотники с мягкими накладками снижают нагрузку на руки. Механизмы регулировки высоты и наклона позволяют настроить кресло под индивидуальные предпочтения. Вы сможете выбрать оптимальное положение для работы, игр или отдыха.
Прочные и безопасные детали. Крестовина с нейлоновыми колесиками подходит для любых полов, предотвращая их повреждение. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает его надежным выбором для пользователей разного роста и веса.
TopChairs Wyvern — универсальное решение для офиса, игровой зоны или домашнего кабинета. Оно объединяет комфорт, функциональность и стиль, которые вы оцените в каждом использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1110 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья410/510 мм
  • Вес12.1 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Габариты упаковки для логистики750
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Kron M, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Кресло Kron M, экокожа черный

39
В наличии 50 шт.
Фотография товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка

14
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Кресло Cove, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cove, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Кресло Cove, хром

10
Фотография товара Кресло Колд, серый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, серый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, серый матовый

6
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло Кумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Кресло Кумб, черный

13
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка

10
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Кресло Naomi, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Naomi, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 690

Кресло Naomi, черный, серый

6

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло Like RCH, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Like RCH, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Кресло Like RCH, серый

8
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный/желтый

15
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло спортивное TopChairs GMM-080 белый

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Кресло спортивное TopChairs Phantom черно-красный

12
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Кресло спортивное TopChairs Commander серо-черный

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-красный

11
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-белый

10
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный

5
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый

7
В наличии 100 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Core черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Core черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Кресло офисное TopChairs Core черный

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Кресло спортивное TopChairs Wyvern черно-красный
Кресло спортивное TopChairs Wyvern черно-красный
7 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло Kron M, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Кресло Kron M, экокожа черный

39
В наличии 50 шт.
Фотография товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка

14
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Кресло Cove, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cove, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Кресло Cove, хром

10

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности