Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло Sti-Ko04 имеет механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Высота1180/1275 мм
- Ширина сиденья525 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья490/585 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, хромированный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки250 мм
- Глубина упаковки655 мм
- Вес упаковки14.10 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет