Настоящее фото товара Кресло руководителя Sti-Ko04, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя Sti-Ko04
Кресло руководителя Sti-Ko04 - фото 1Кресло руководителя Sti-Ko04 - фото 2Кресло руководителя Sti-Ko04 - фото 3
Кресло руководителя Sti-Ko04

Артикул: CH-080-124
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Высота1180/1275 мм
  • Ширина сиденья525 мм
  • Глубина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло Sti-Ko04 имеет механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья490/585 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, хромированный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки250 мм
  • Глубина упаковки655 мм
  • Вес упаковки14.10 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
