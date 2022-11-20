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Кресло Декстер синее

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Характеристики товара

Описание

Широкая спинка плавно переходит в удобные подлокотники высотой 69,5 см от пола. Для дополнительного комфорта в кресле есть мягкое плотное сиденье. В качестве обивки используется ткань шенилл, плотный износостойкий материал с бархатистой структурой, приятный на ощупь. Металлический каркас добавляет устойчивости и выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки металлические черные.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина730 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота посадочного места 458 мм
  • Вес7,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки9.50 кг

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