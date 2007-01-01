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Настоящее фото товара Кресло Рон синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Рон синий
26 оценок
16 09033
23 990 ₽
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Распродажа

Кресло Рон синий

Артикул: CH-034-058
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина725 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота980 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Рон синий регулируемое обивка из текстиля

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина725 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота980 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес13 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Габариты упаковки для логистики880
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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