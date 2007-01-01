Характеристики товара
Описание
Кресло Рон синий регулируемое обивка из текстиля
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина725 мм
- Глубина850 мм
- Высота980 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес13 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки820 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Габариты упаковки для логистики880
- Изделия стопируютсяНет