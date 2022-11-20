Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота720 мм
- Вес13.1 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3
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