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Кресло Nina M, жемчужный - фото 1

Кресло Nina M, жемчужный

Артикул: CH-066-470
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота855 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Вес9.9 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки860 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки23.80 кг

Отзывы

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