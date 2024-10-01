Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина660 мм
- Высота855 мм
- Ширина сиденья570 мм
- Глубина сиденья485 мм
- Вес9.9 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьябукле
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки860 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.36 м3
- Вес упаковки23.80 кг