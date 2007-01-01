Характеристики товара
Описание
Кресло Коди серый с заниженной спинкой и деревянными подлокотниками выполнено в классическом стиле, никогда не выходящем из моды. Каркас из массива придает модели прочность и способность выдерживать высокие статические нагрузки, обивка серого цвета из рогожки защищает от преждевременного износа. Мягкое сиденье обеспечивает удобное положение тела, помогает расслабиться и отдохнуть.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина750 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья570 мм
- Глубина сиденья570 мм
- Высота спинки480 мм
- Вес14 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Цветсерый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет