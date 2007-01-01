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Настоящее фото товара Кресло дизайнерское Коди, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло дизайнерское Коди, бежевый
6 оценок
32 990
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Кресло дизайнерское Коди, бежевый - фото 1Кресло дизайнерское Коди, бежевый - фото 2Кресло дизайнерское Коди, бежевый - фото 3Кресло дизайнерское Коди, бежевый - фото 4
Новинка

Кресло дизайнерское Коди, бежевый

Артикул: CH-087-724
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Коди бежевый с заниженной спинкой и деревянными подлокотниками выполнено в классическом стиле, никогда не выходящем из моды. Каркас из массива придает модели прочность и способность выдерживать высокие статические нагрузки, обивка бежевого цвета из рогожки защищает от преждевременного износа. Мягкое сиденье обеспечивает удобное положение тела, помогает расслабиться и отдохнуть.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Высота спинки480 мм
  • Вес14 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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