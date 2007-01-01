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Настоящее фото товара Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех
6 оценок
26 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех - фото 1Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех - фото 2Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех - фото 3Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех - фото 4Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех - фото 5Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех - фото 6Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех - фото 7Видеообзор: Кресло Шангрила, шенилл - видео 8
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Реальное изображение товара 1 Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех производства ChiedoCover

Кресло Шангрила, шенилл Арт Деко Айвори, спинка велюр Тедди 035,ножки бук морилка старинный орех

Артикул: CH-053-338
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина850 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота650 мм
  • Ширина сиденья620 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Шангрила - выразительная модель для ресторанов и баров с ярким интерьером.

Подходит для: рестораны, бары, лаунж-зоны.

Преимущества:

- стильный акцент в интерьере
- комфортная посадка
- подходит для плотной расстановки

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота650 мм
  • Ширина сиденья620 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветбежевый, зеленый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр, шенилл
  • КаркасГКД, гнутоклееная фанера

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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