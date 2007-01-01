Характеристики товара
Описание
Кресло хорошо подойдет для строгого кабинета, конференц-зала. Высокая эргономичная спинка обеспечивает поддержку спины на протяжении всего рабочего дня, а широкое сиденье и подлокотники - комфортную посадку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина820 мм
- Высота1075/1175 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки666 мм
- Высота упаковки1090 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки17.56 кг
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет