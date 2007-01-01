Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло для руководителя Air В, пластик
Кресло для руководителя Air В, пластик

Артикул: CH-069-864
Основные характеристики
  • Ширина740 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота1075/1175 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло хорошо подойдет для строгого кабинета, конференц-зала. Высокая эргономичная спинка обеспечивает поддержку спины на протяжении всего рабочего дня, а широкое сиденье и подлокотники - комфортную посадку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина740 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота1075/1175 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки666 мм
  • Высота упаковки1090 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки17.56 кг
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
