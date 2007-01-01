Характеристики товара
Описание
Классическое офисное кресло, которое хорошо подойдет как для руководителя, так и для сотрудника. Широкие подлокотники и глубокое сидение сделают рабочий день максимально комфортным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина740 мм
- Глубина670 мм
- Высота1135/1235 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
Параметры упаковки
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет