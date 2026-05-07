Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Толикс Вуд Черный глянцевый
26 оценок
6 29038
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Толикс Вуд Черный глянцевый - фото 1Стул Толикс Вуд Черный глянцевый - фото 2Стул Толикс Вуд Черный глянцевый - фото 3Стул Толикс Вуд Черный глянцевый - фото 4Видеообзор стула Толикс (Tolix) - ChiedoCover - видео 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Толикс Вуд Черный глянцевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Толикс Вуд Черный глянцевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Толикс Вуд Черный глянцевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Толикс Вуд Черный глянцевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Толикс Вуд Черный глянцевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Толикс Вуд Черный глянцевый производства ChiedoCover
+4Реальное изображение товара 7 Стул Толикс Вуд Черный глянцевый производства ChiedoCover
Распродажа

Стул Толикс Вуд Черный глянцевый

Артикул: CH-001-467
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина515 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Толикс Вуд Серебристый матовый
Фотография товара Стул Толикс Вуд Серебристый матовый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Толикс Вуд Красный глянцевый
Фотография товара Стул Толикс Вуд Красный глянцевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул в стиле Толикс полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина515 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, черный
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки1520 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки35.2 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Черный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99051
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Черный глянцевый

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд Черный патина золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59035
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд Черный патина золото

26
В наличии 140 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд Красный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд Красный глянцевый

26
В наличии 125 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Красный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99051
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Красный глянцевый

26
В наличии 88 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59055
14 490 ₽Оптовая цена

Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево

26
  • бежевый, белый
  • коричневый, серебряный
  • голубой, коричневый
В наличии 77 шт.
Фотография товара Стул Толикс Стайл, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Стайл, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Стул Толикс Стайл, цвет по РАЛ

67
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Толикс, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул Толикс, цвет по РАЛ

80
В наличии 50 шт.
Фотография товара Кресло Толикс, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Толикс, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Кресло Толикс, цвет по РАЛ

128
В наличии 50 шт.
Фотография товара Кресло Толикс Вуд Стайл, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Толикс Вуд Стайл, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Кресло Толикс Вуд Стайл, цвет по РАЛ

105
  • бежевый, белый
  • коричневый, серебряный
  • голубой, коричневый
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд белый глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд белый глянцевый

26
В наличии 115 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Другие товары из раздела стулья толикс

Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Черный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99051
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Черный глянцевый

26
В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд Черный патина золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59035
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд Черный патина золото

26
В наличии 140 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59055
14 490 ₽Оптовая цена

Стул Толикс с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево

26
  • бежевый, белый
  • коричневый, серебряный
  • голубой, коричневый
В наличии 77 шт.
Фотография товара Стул барный Толикс Стайл, цвет по Рал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс Стайл, цвет по Рал, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Стул барный Толикс Стайл, цвет по Рал

123
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Толикс Вуд желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс Вуд желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49048
8 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Толикс Вуд желтый

26
  • черный
  • желтый, черный
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Толикс Вуд Черный глянцевый
Стул Толикс Вуд Черный глянцевый
от 6 290
9 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?
Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Уличные стулья Чиедо
Уличные стулья Чиедо

Перейдите, чтобы узнать подробности