Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина455 мм
- Глубина520 мм
- Цветчерный
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Чехол S-24, журавинка
Чехол S-41, журавинка
Стул с перфорацией S-образный синий
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Стол кофейный Венеция
Стол кофейный Венеция 5 Д
Подвесной светильник Ring №5
Кресло Кинг G