Характеристики товара
Описание
Эргономичная спинка обеспечивает поддержку спины на протяжении всего рабочего дня, а широкое сиденье и подлокотники - комфортную посадку. Кресло хорошо подойдет для строгого кабинета, конференц-зала или приемной. Подлокотники оснащены мягкими накладками.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина730 мм
- Высота1020 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки666 мм
- Высота упаковки1090 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет