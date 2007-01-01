Характеристики товара
Описание
Кресло, созданное, чтобы удивлять не только интересным внешним видом, но и комфортом. Идеально подходит в интерьер гостиной, кухни, спальной комнаты. Превосходно подойдет для холла гостиницы, ресторана или кальянной. Экологически чистые материалы и современные технологии производства позволят сохранить физические свойства кресла на долгие годы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина770 мм
- Высота1220 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасамассив дерева
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет