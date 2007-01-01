Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Энез, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Энез
6 оценок
54 390
Кресло Энез - фото 1Кресло Энез - фото 2Кресло Энез - фото 3

Кресло Энез

Артикул: CH-083-237
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина770 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1220 мм
  • Материал сиденьявелюр
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло, созданное, чтобы удивлять не только интересным внешним видом, но и комфортом. Идеально подходит в интерьер гостиной, кухни, спальной комнаты. Превосходно подойдет для холла гостиницы, ресторана или кальянной. Экологически чистые материалы и современные технологии производства позволят сохранить физические свойства кресла на долгие годы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1220 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Кресло Энез
Кресло Энез
54 390
