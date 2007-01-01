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Настоящее фото товара Кресло Floret белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Floret белый
26 оценок
12 99028
17 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Floret белый - фото 1
Распродажа

Кресло Floret белый

Артикул: CH-052-631
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Floret букле белый с подлокотниками ножки металл черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота835 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья485 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки17.24 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Габариты упаковки для логистики750
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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