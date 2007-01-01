Характеристики товара
Описание
Кресло Floret букле белый с подлокотниками ножки металл черные
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина610 мм
- Высота835 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки17.24 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Габариты упаковки для логистики750
- Изделия стопируютсяНет