Характеристики товара
Описание
Кресло оснащено широкой эргономичной спинкой с сетчатой обивкой и двойной мягкой подушкой сиденья, покрытой износостойкой тканью. Благодаря своей компактности, оно идеально подходит для небольших помещений. Подлокотники "Нептун" обеспечивают надежную поддержку рук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина500 мм
- Высота940/1060 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья490/620 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасахромированное покрытие
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки624 мм
- Высота упаковки665 мм
- Глубина упаковки324 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет