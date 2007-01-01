Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Estate, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Estate, черный, серый
14 оценок
19 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Estate, черный, серый - фото 1Кресло Estate, черный, серый - фото 2Кресло Estate, черный, серый - фото 3Кресло Estate, черный, серый - фото 4Кресло Estate, черный, серый - фото 5Кресло Estate, черный, серый - фото 6Кресло Estate, черный, серый - фото 7Кресло Estate, черный, серый - фото 8Кресло Estate, черный, серый - фото 9Кресло Estate, черный, серый - фото 10
NEW

Кресло Estate, черный, серый

Артикул: CH-083-742
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1175/1255 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло создано с учетом строгих требований к эргономике и функциональности. Благодаря откидывающейся подставке для ног вы можете организовать себе комфортный перерыв в любое время.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка спинки и подголовника из качественной экокожи и сверхпрочной сетки, поэтому легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Обивка сиденья выполнена из экокожи, что делает сиденье приятным на ощупь и устойчивым к износу.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Регулируемые подголовник и поясничная поддержка обеспечат оптимальное положение корпуса, способствуя снижению напряжения в области шеи и спины.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в трех положениях, заблокировать или активировать качание и отрегулировать его силу под вес пользователя. Эта система считается наиболее технически совершенной и самой эргономичной.
Синхромеханизм решает сразу несколько основных эргономических задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:
- позволяет пользователю кресла свободно менять положение тела;
- предотвращает нефизиологичные позы и движения при любом типе работы;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- выполняет функцию качания.
Регулируемые 3D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле, а чтобы полностью расслабиться, достаточно откинуть подставку для ног и принять удобное положение.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса.
Максимальная нагрузка – 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1175/1255 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа, сетка
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.24 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Drift Full M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена

Кресло Drift Full M, экокожа коричневая

42
В наличии 26 шт.
Фотография товара Кресло Эль, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эль, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло Эль, черный

13
Фотография товара Кресло College CLG-425 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-425 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-425 MBN-A Black

7
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave af-7 batwing black, черный

12
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-8 jomo black / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-8 jomo black / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-8 jomo black / grey

5
Фотография товара Кресло Harris, пластик-люкс, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Harris, пластик-люкс, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Кресло Harris, пластик-люкс, экокожа

12
Фотография товара Кресло Ford Н/П, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ford Н/П, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Кресло Ford Н/П, пластик

9
Фотография товара Кресло Otto, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Otto, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
44 290

Кресло Otto, белый каркас

6
Фотография товара Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
26 690

Кресло Wan, экокожа Lux, коричневый

6
Фотография товара Кресло компьютерное Tulle, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Tulle, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
73 790

Кресло компьютерное Tulle, серый, черный

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань

15
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 8 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Notion, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Notion, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Кресло компьютерное Notion, черный, красный

14
В наличии 55 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39
Фотография товара Офисное кресло Nitro, пластик серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Nitro, пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Офисное кресло Nitro, пластик серый

32
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 30 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090

Стол Лофт-2, 1600x800

46
New
Фотография товара Кресло компьютерное Hubbub, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Hubbub, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
24 490

Кресло компьютерное Hubbub, черный, красный

13
В наличии 81 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Кресло Савойя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Савойя, произведённого компанией ChiedoCover
32 890
Оптовая цена

Кресло Савойя

9
Фотография товара Кресло Dream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Dream , произведённого компанией ChiedoCover
31 990
Оптовая цена

Кресло Dream

9
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный

8
Настоящее фото товара Кресло Тантал 1П, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Кресло Тантал 1П

15
Настоящее фото товара Кресло Престиж Чарли, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Кресло Престиж Чарли

14
Фотография товара Кресло Layla, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Layla, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Кресло Layla, пластик

10
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром лайт белый

6
Распродажа
Настоящее фото товара Кресло поворотное Mine, розовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
10 1904
10 590 ₽

Кресло поворотное Mine, розовый, экокожа

7
В наличии 19 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Madhouse, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Madhouse, черный, произведённого компанией ChiedoCover
23 490

Кресло компьютерное Madhouse, черный

11
В наличии 7 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Vast, черный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Vast, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Кресло компьютерное Vast, черный, синий

5
В наличии 39 шт.

Товар в корзине

Кресло Estate, черный, серый
Кресло Estate, черный, серый
19 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Кресло спортивное TopChairs Druid, серый, ткань

15
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
В наличии 8 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Notion, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Notion, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Кресло компьютерное Notion, черный, красный

14
В наличии 55 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590

Стол Лофт-3

39

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности