Характеристики товара
Описание
Кресло создано с учетом строгих требований к эргономике и функциональности. Благодаря откидывающейся подставке для ног вы можете организовать себе комфортный перерыв в любое время.
Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка спинки и подголовника из качественной экокожи и сверхпрочной сетки, поэтому легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Обивка сиденья выполнена из экокожи, что делает сиденье приятным на ощупь и устойчивым к износу.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Регулируемые подголовник и поясничная поддержка обеспечат оптимальное положение корпуса, способствуя снижению напряжения в области шеи и спины.
Синхронный механизм качания максимально разгружает позвоночник за счет синхронного движения спинки и сиденья, может зафиксировать спинку в трех положениях, заблокировать или активировать качание и отрегулировать его силу под вес пользователя. Эта система считается наиболее технически совершенной и самой эргономичной.
Синхромеханизм решает сразу несколько основных эргономических задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:
- позволяет пользователю кресла свободно менять положение тела;
- предотвращает нефизиологичные позы и движения при любом типе работы;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- выполняет функцию качания.
Регулируемые 3D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле, а чтобы полностью расслабиться, достаточно откинуть подставку для ног и принять удобное положение.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 3 класса.
Максимальная нагрузка – 130 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1175/1255 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья460/540 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа, сетка
- Цветсерый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки20.24 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет