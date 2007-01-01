Характеристики товара
Описание
Стильное игровое кресло с плотной набивкой и вниманием к деталям. Спортивный дизайн подчеркивает принадлежность к особой касте компьютерных кресел.
В обивке кресла использованы прочная мебельная ткань и экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка и эргономичная форма спинки позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Яркий дизайн и контрастная отстрочка делают модель не только функциональной, но и стильной.
Кресло регулируется по высоте.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1080/1175 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья435/530 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
- Цветсиний, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.30 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет