Настоящее фото товара Кресло компьютерное Vast, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Vast, черный, синий
10 790
Кресло компьютерное Vast, черный, синий

Артикул: CH-083-805
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1080/1175 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья435/530 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стильное игровое кресло с плотной набивкой и вниманием к деталям. Спортивный дизайн подчеркивает принадлежность к особой касте компьютерных кресел.

В обивке кресла использованы прочная мебельная ткань и экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка и эргономичная форма спинки позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Яркий дизайн и контрастная отстрочка делают модель не только функциональной, но и стильной.
Кресло регулируется по высоте.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.30 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
