Характеристики товара
Описание
Удобное эргономичное геймерское кресло для пользователей, ценящих комфорт и стиль. Подходит для дома и офиса.
Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, RGB-подсветкой, а также механизмом, регулирующим уровень наклона спинки.
Материал обивки: мягкая и прочная экокожа.
Материал рамы: фанера.
Тип механизма: регулируемый по высоте и наклону, наклон спинки: 135°.
Количество цветов подсветки: 7.
Функция выключения подсветки: есть.
Пульт ДУ: беспроводной.
Типоразмер батарейки для пульта ДУ: CR2025 (в комплекте).
Длина кабеля: 1,8 ±5% м.
Легкое и понятное управление с помощью пульта.
Наличие кармана на задней спинке кресла для хранения АКБ, в котором спрятан USB-кабель для включения подсветки.
Оптимально для пользователей ростом от 150 до 185 см и весом от 50 до 100 кг.
Максимально допустимая нагрузка: 110 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Высота1150/1250 мм
- Глубина сиденья505 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый, разноцветный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки15.06 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет