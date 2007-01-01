Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло компьютерное Brouhaha, белый
Кресло компьютерное Brouhaha, белый
8 оценок
15 590
Кресло компьютерное Brouhaha, белый - фото 1Кресло компьютерное Brouhaha, белый - фото 2Кресло компьютерное Brouhaha, белый - фото 3Кресло компьютерное Brouhaha, белый - фото 4Кресло компьютерное Brouhaha, белый - фото 5
NEW

Кресло компьютерное Brouhaha, белый

Артикул: CH-083-817
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1150/1250 мм
  • Глубина сиденья505 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Удобное эргономичное геймерское кресло для пользователей, ценящих комфорт и стиль. Подходит для дома и офиса.

Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, RGB-подсветкой, а также механизмом, регулирующим уровень наклона спинки.
Материал обивки: мягкая и прочная экокожа.
Материал рамы: фанера.
Тип механизма: регулируемый по высоте и наклону, наклон спинки: 135°.
Количество цветов подсветки: 7.
Функция выключения подсветки: есть.
Пульт ДУ: беспроводной.
Типоразмер батарейки для пульта ДУ: CR2025 (в комплекте).
Длина кабеля: 1,8 ±5% м.
Легкое и понятное управление с помощью пульта.
Наличие кармана на задней спинке кресла для хранения АКБ, в котором спрятан USB-кабель для включения подсветки.
Оптимально для пользователей ростом от 150 до 185 см и весом от 50 до 100 кг.
Максимально допустимая нагрузка: 110 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1150/1250 мм
  • Глубина сиденья505 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый, разноцветный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.06 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
