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NEW

Кресло Kosmo c подголовником, серое

Артикул: CH-078-980
5 оценок
Основные характеристики
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, пластик, ткань, сетка
  • Цветсерый
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

KOSMO — космическая эргономика для покорения новых высот.

Красота и плавность линий, непревзойдённый комфорт и качество материалов, эргономика нового уровня для длительного сидения. KOSMO будет вашим надёжным спутником даже на космическом корабле.

Благодаря множеству регулировок кресло обеспечивает превосходную поддержку всего тела и легкую настройку «под себя». Модель подходит для широкого круга пользователей и отлично впишется в интерьер в любом стиле.

Увеличьте свою продуктивность вместе с KOSMO.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, пластик, ткань, сетка
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Товар в корзине

Кресло Kosmo c подголовником, серое
Кресло Kosmo c подголовником, серое
35 590
В корзине

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