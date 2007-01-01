Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Forli, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Forli, розовый
5 оценок
89 09011
98 990 ₽
Кресло Forli, розовый - фото 1Кресло Forli, розовый - фото 2Кресло Forli, розовый - фото 3Кресло Forli, розовый - фото 4Кресло Forli, розовый - фото 5Кресло Forli, розовый - фото 6Кресло Forli, розовый - фото 7
Распродажа

Кресло Forli, розовый

Артикул: CH-083-180
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья950 мм
  • Глубина сиденья1070 мм
  • Высота до сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Forli — кресло для вашего беззаботного настроения и отдыха гармонично впишется в интерьер с расслабляющей атмосферой, где преобладает непринуждённость, очарование домашнего уюта. Именно это отражается во внешней форме модели — плавные, округлые, линии, тактильная обивка, низкая посадка, закруглённая спинка, усиленная мягкими подушками. Эти детали создают спокойный, но выразительный силуэт, который рождает чувство защищённости, обеспечивая необходимую степень уединения.Кресло специально разработано для ваших драгоценных минут релакса. Хотите ли вы прочитать пару страниц новой книги, выпить чашку ароматного чая, посмотреть любимые фото или просто поболтать с кем-то близким — любое ваше занятие будет сопровождаться самыми тёплыми и искренними ощущениями. Дружелюбный дизайн кресла Forli повысит комфорт и и привлекательность любого пространства.Лицевой чехол изделия – несъемный.Лицевой чехол подушек сидения и спинки – съемный, на застежке молнии.Платформа основания изготовлена из плиты МДФ толщиной 24 мм., с поворотным механизмом, окрашена эмалью.Опоры – подпятники с фетровыми накладками.В комплект входят 2 подушки спинки, размером 57х57.Максимальная нагрузка на сидение - 100 кг.Изделие поступает в собранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья950 мм
  • Глубина сиденья1070 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Диаметр1230 мм
  • Цветрозовый
  • Обивкамех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

