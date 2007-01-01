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Настоящее фото товара Кресло Puma Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Puma Ткань Черный
6 оценок
25 650
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Puma Ткань Черный

Артикул: CH-052-505
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1330/1410 мм
  • Ширина сиденья580 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1330/1410 мм
  • Ширина сиденья580 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья570 мм
  • Вес28.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкаткань, экокожа
  • Каркассталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки32.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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