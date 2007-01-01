Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина700 мм
- Высота1330/1410 мм
- Ширина сиденья580 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья570 мм
- Вес28.5 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкаткань, экокожа
- Каркассталь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки32.50 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет