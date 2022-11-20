Кресло игровое TopChairs Diablo белое

13 оценок

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Кресло игровое TopChairs Diablo белое

4.4
14 990 ₽19 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.

Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газ лифт III класса позволяет позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.

Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется.

Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья - 35 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 84,5*65*28
Вес брутто: 19 кг
Объем: 0,155 м3

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Основные характеристики

  • Высота1350 мм
  • Ширина640 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья450/545 мм
  • Вес17.5 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияКитай

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