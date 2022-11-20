Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газ лифт III класса позволяет позволяет точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.
Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется.
Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья - 35 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 84,5*65*28
Вес брутто: 19 кг
Объем: 0,155 м3
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