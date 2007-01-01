Характеристики товара
Описание
Высота: 75 см
Ширина: 45 см
Глубина: 50 см
Материал крестовины: металлическая хромированная 600 мм
Механизм качания: регулировка высоты
Ролики: ПУ, БИФМА с хромированными накладками
Максимальная высота: кресла 85 см
Наполнитель: ППУ стандартной плотности
Каркас: фанера
Цвет: производителя: Серый
Материал: Металл, Флок, Полиуретан, Хром, Фанера
Способ применения: Для дома, Для офиса
Страна производства: Россия
Подлокотник: Без подлокотника
Особенности: На колесиках, Стильные, Эксклюзивные
Нагрузка: до 90 кг
Цвет: Серый
Габариты и вес упаковок:
- 61х33х73 (9.50 кг) - 1 уп.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина500 мм
- Высота750 мм
- Максимальная нагрузка90 кг
- Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
- Материал каркасафанера
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки330 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Вес упаковки9.50 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет