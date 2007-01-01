Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Мелоди, флок коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Мелоди, флок коричневый
49 оценок
9 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Мелоди, флок коричневый - фото 1Кресло Мелоди, флок коричневый - фото 2Кресло Мелоди, флок коричневый - фото 3Кресло Мелоди, флок коричневый - фото 4Кресло Мелоди, флок коричневый - фото 5Кресло Мелоди, флок коричневый - фото 6Кресло Мелоди, флок коричневый - фото 7Кресло Мелоди, флок коричневый - фото 8Кресло Мелоди, флок коричневый - фото 9

Кресло Мелоди, флок коричневый

Артикул: CH-020-125
49 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Максимальная нагрузка90 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Мелоди, флок бордовый
Фотография товара Кресло Мелоди, флок бордовый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Мелоди, флок серый
Фотография товара Кресло Мелоди, флок серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота: 75 см

Ширина: 45 см

Глубина: 50 см

Материал крестовины: металлическая хромированная 600 мм

Механизм качания: регулировка высоты

Ролики: PU, BIFMA с хромированными накладками

Максимальная высота: кресла 85 см

Наполнитель: ППУ стандартной плотности

Каркас: фанера

Цвет производителя: Коричневый

Материал: Металл, Флок, Полиуретан, Хром, Фанера

Способ применения: Для дома, Для офиса

Страна производства: Россия

Подлокотник: Без подлокотника

Особенности: На колесиках, Стильные, Эксклюзивные

Нагрузка: до 90 кг

Цвет: Коричневый

Габариты и вес упаковок:

61х33х73 (9.50 кг) - 1 уп.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Максимальная нагрузка90 кг
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Материал каркасафанера
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки9.50 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Мелоди, флок бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мелоди, флок бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Мелоди, флок бордовый

41
Фотография товара Кресло Мелоди, флок олива от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мелоди, флок олива, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Мелоди, флок олива

42
Фотография товара Кресло Мелоди, флок серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мелоди, флок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Мелоди, флок серый

33
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 730
Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа

53
В наличии 445 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 73016
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа

45
В наличии 280 шт.
Фотография товара Стул Fix Chrome черный экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Chrome черный экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 320
Оптовая цена

Стул Fix Chrome черный экокожа

143
В наличии 329 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань черный

26
Распродажа
Фотография товара Компьютерный стол Epic glow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic glow, произведённого компанией ChiedoCover
от18 7906
19 880 ₽Оптовая цена

Компьютерный стол Epic glow

32
В наличии 2 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, белый

7
В наличии 30 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела мебель для компьютерного клуба

Фотография товара Кресло Мелоди, флок синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мелоди, флок синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Мелоди, флок синий

30
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное Престиж серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж серое, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0902
5 190 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное Престиж серое

26
В наличии 125 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное Престиж черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж черное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0902
5 190 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное Престиж черное

26
В наличии 141 шт.

Товар в корзине

Кресло Мелоди, флок коричневый
Кресло Мелоди, флок коричневый
от 9 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности