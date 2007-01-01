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Настоящее фото товара Кресло Мелоди, флок бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Мелоди, флок бордовый
41 оценка
9 690
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Мелоди, флок бордовый

Артикул: CH-020-124
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Максимальная нагрузка90 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Механизм подъёма без функции качания. Без подлокотников. Крестовина хромированная. Ролики -прорезиненные с хромированной накладкой.

Высота: 75 см

Ширина: 45 см

Глубина: 50 см

Материал крестовины: металлическая хромированная 600 мм

Механизм качания: регулировка высоты

Ролики: ПУ, БИФМА с хромированными накладками

Максимальная высота: кресла 85 см

Наполнитель: ППУ стандартной плотности

Каркас: фанера

Цвет производителя: Бордовый

Материал: Металл, Флок, Полиуретан, Хром, Фанера

Способ применения: Для дома, Для офиса

Страна производства: Россия

Подлокотник: Без подлокотника

Особенности: На колесиках, Стильные, Эксклюзивные

Нагрузка: до 90 кг

Цвет: Бордовый

Габариты и вес упаковок:

61х33х73 (9.50 кг) - 1 уп.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота750 мм
  • Максимальная нагрузка90 кг
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Материал каркасафанера
  • Цветбордовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки9.50 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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