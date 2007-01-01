Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Tradition, черный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Tradition, черный, голубой
10 оценок
17 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Tradition, черный, голубой - фото 1Кресло компьютерное Tradition, черный, голубой - фото 2Кресло компьютерное Tradition, черный, голубой - фото 3
NEW

Кресло компьютерное Tradition, черный, голубой

Артикул: CH-083-854
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1125/1225 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эргономичное кресло для настоящих геймеров, проводящих много часов подряд за компьютером. Дизайн кресел лаконичен, а острота линий напоминает боевой клинок самурая.

Высокая спинка эргономичной формы с ярко выраженной боковой поддержкой.
Спинка снабжена мягким комфортным подголовником.
Сиденье объемное средней жесткости.
Обивка представляет собой комбинацию современных качественных материалов – экокожи и дышащей сетчатой ткани TW в зонах перегрева.
Подлокотники пластиковые с мягкими накладками из экокожи в цвет кресла.
Крестовина пластиковая с декоративными пластиковыми цветными элементами.
Комплектуется прорезиненными роликами, обеспечивающими бесшумный ход и защиту пола от повреждений.
Модель оснащена механизмом качания "Top-Gun Lux" с регулировкой усилия качания под вес сидящего и возможностью фиксации в любом положении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1125/1225 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветголубой, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.55 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

31
Фотография товара Кресло офисное Pino black черный пластик, черная ткань, черная сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Pino black черный пластик, черная ткань, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Кресло офисное Pino black черный пластик, черная ткань, черная сетка

5
В наличии 198 шт.
Фотография товара Кресло для офиса ТАНГО от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса ТАНГО, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Кресло для офиса ТАНГО

7
Настоящее фото товара Кресло Соло 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Кресло Соло 1П

5
Фотография товара Кресло Solace Golf, овалина, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Solace Golf, овалина, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Кресло Solace Golf, овалина, пластик

9
Фотография товара Кресло для руководителя Morris, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Morris, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Кресло для руководителя Morris, черный

14
Фотография товара Кресло поворотное Range, красный, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Range, красный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
24 690

Кресло поворотное Range, красный, ткань

13
Фотография товара Офисное кресло для персонала Micky, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло для персонала Micky, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Офисное кресло для персонала Micky, темно-серый

8
В наличии 56 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Gauze, красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Gauze, красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
73 790

Кресло компьютерное Gauze, красный, черный

8
New
Фотография товара Кресло компьютерное Mergence, черный, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Mergence, черный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Кресло компьютерное Mergence, черный, голубой

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Fix Chrome черный экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Chrome черный экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Fix Chrome черный экокожа

143
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло компьютерное Drive от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Drive, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Кресло компьютерное Drive

33
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, песочный

26
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное Престиж черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж черное, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0901
5 099 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное Престиж черное

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Кресло Melody, флок олива от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок олива, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок олива

42
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Кресло Mint RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Кресло Mint RCH, черный

15
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-25 ventura white / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-25 ventura white / white, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-25 ventura white / white

15
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный

10
Настоящее фото товара Кресло Барбара 1X, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена

Кресло Барбара 1X

15
Настоящее фото товара Кресло Филадельфия, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Кресло Филадельфия

15
Фотография товара Кресло Бабби чёрный / серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бабби чёрный / серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена

Кресло Бабби чёрный / серый

9
Фотография товара Кресло Tofu, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tofu, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Кресло Tofu, черный

15
Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша синий, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша синий

13
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Defense, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Defense, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Кресло компьютерное Defense, черный, серый

9
В наличии 33 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Landscape, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Landscape, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло компьютерное Landscape, черный, красный

10
В наличии 74 шт.

Товар в корзине

Кресло компьютерное Tradition, черный, голубой
Кресло компьютерное Tradition, черный, голубой
17 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Fix Chrome черный экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Chrome черный экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Fix Chrome черный экокожа

143
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Кресло компьютерное Drive от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Drive, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Кресло компьютерное Drive

33
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности