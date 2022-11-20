Характеристики товара
Описание
Современное, компактное и функциональное офисное кресло TopChairs City имеет регулировку по высоте и механизм качания, а высокая эргономичная спинка позволяет равномерно распределить нагрузку.
Сиденье и спинка кресла изготовлены из экокожи. Этот же материал используется для чехлов на подлокотниках. Крестовина и подлокотники выполнены из хромированного металла.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 79*55*51
Вес брутто: 12,9 кг.
Объем: 0,1046 м3
Основные характеристики
- Высота1090/1170 мм
- Ширина555 мм
- Глубина640 мм
- Высота до сиденья445/525 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай