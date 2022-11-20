Кресло руководителя TopChairs City, белое

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Кресло руководителя TopChairs City, бежевое

Характеристики товара

Описание

Современное, компактное и функциональное офисное кресло TopChairs City имеет регулировку по высоте и механизм качания, а высокая эргономичная спинка позволяет равномерно распределить нагрузку.

Сиденье и спинка кресла изготовлены из экокожи. Этот же материал используется для чехлов на подлокотниках. Крестовина и подлокотники выполнены из хромированного металла.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 79*55*51

Вес брутто: 12,9 кг.

Объем: 0,1046 м3

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Основные характеристики

  • Высота1090/1170 мм
  • Ширина555 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота до сиденья445/525 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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