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Кресло-качалка Сан-Ремо - фото 1

Кресло-качалка Сан-Ремо

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Предыдущий товар в категории Пуф для гостиной Rice зеленый/ золотой
Пуф для гостиной Rice зеленый/ золотой
Следующий Кресло-качалка, натуральный/ бежевый
Пуф для гостиной Rice зеленый/ золотой

Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 650х1000х1000
Цвет каркаса : черный
Материал каркаса : сталь
Покрытие : краска порошковая полимерная
Цвет поверхности : серо-бежевый
Материал поверхности : текстилен
Допустимая нагрузка : 100

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