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Кресло качалка с оттоманкой Sven, бежевый - фото 1Кресло качалка с оттоманкой Sven, бежевый - фото 2Кресло качалка с оттоманкой Sven, бежевый - фото 3Кресло качалка с оттоманкой Sven, бежевый - фото 4Кресло качалка с оттоманкой Sven, бежевый - фото 5

Кресло качалка с оттоманкой Sven, бежевый

Артикул: CH-063-038
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Модель Sven символизирует безупречный вкус своего обладателя и стремление к комфорту. Объемные формы кресла делают его невероятно мягким, а обивка из шенилла в светло-коричневой гамме создает оазис уюта в вашем доме.

Инновационный механизм вращения/качения дарит свободу движения и позволяет трансформировать кресло в положение "Релакс". Откинувшись на спинку и вытянув ноги на эргономичную оттоманку, вы сможете полностью расслабиться и отрешиться от забот трудного дня.

Элегантные черные ножки из металла с порошковым покрытием придают креслу современный вид. Округлая, немного вытянутая спинка обеспечивает правильную поддержку позвоночника, делая отдых не только приятным, но и полезным.

Sven станет изысканным акцентом в современном интерьере или столь популярной сегодня эклектике.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина915 мм
  • Высота1030 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Цвет ножекЧерный
  • Страна изготовленияКитай

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