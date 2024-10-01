Характеристики товара
Описание
Модель Sven символизирует безупречный вкус своего обладателя и стремление к комфорту. Объемные формы кресла делают его невероятно мягким, а обивка из шенилла в светло-коричневой гамме создает оазис уюта в вашем доме.
Инновационный механизм вращения/качения дарит свободу движения и позволяет трансформировать кресло в положение "Релакс". Откинувшись на спинку и вытянув ноги на эргономичную оттоманку, вы сможете полностью расслабиться и отрешиться от забот трудного дня.
Элегантные черные ножки из металла с порошковым покрытием придают креслу современный вид. Округлая, немного вытянутая спинка обеспечивает правильную поддержку позвоночника, делая отдых не только приятным, но и полезным.
Sven станет изысканным акцентом в современном интерьере или столь популярной сегодня эклектике.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина915 мм
- Высота1030 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Цвет ножекЧерный
- Страна изготовленияКитай