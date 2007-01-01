Характеристики товара
Описание
Кресло отличается капсульной конструкцией с прочной сеткой, обтягивающей каркас, что придаёт ему стильный вид. Оно прекрасно впишется в офисный и домашний интерьер и оснащено хромированной крестовиной, которая выдерживает нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина565 мм
- Глубина580 мм
- Высота860/940 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья420/490 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасахром
- Цветсерый
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Вес упаковки9.7 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет