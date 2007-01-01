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Настоящее фото товара Кресло Йода, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Йода, серый
9 оценок
11 890
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Йода, серый

Артикул: CH-088-293
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина565 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота860/940 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло отличается капсульной конструкцией с прочной сеткой, обтягивающей каркас, что придаёт ему стильный вид. Оно прекрасно впишется в офисный и домашний интерьер и оснащено хромированной крестовиной, которая выдерживает нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота860/940 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья420/490 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветсерый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Вес упаковки9.7 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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