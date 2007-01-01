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Кресло Флуктори

Артикул: CH-015-829
41 оценка
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Характеристики товара

Описание

Изысканное садовое кресло. Строгие формы подлокотников и обрешетки спинки идеально подойдут для украшения уютного уголка сада или помещения. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина590 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес8,8 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки9.70 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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