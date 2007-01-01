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Кресло Криптозис

Артикул: CH-015-830
45 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде крупными предсобранными деталями: правая и левая нога с подлокотником, сиденье и спинка. Сборка не требует опыта и квалификаций. Сборка занимает 15-20 минут. В комплекте: подробная инструкция-схема по сборке, фурнитура и инструмент для сборки. Нагрузка до 200 кг. Кресло неокрашенное.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес7,1 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Вес упаковки7.90 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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